Lega, il ritorno morbido di Maroni (Di giovedì 3 settembre 2020) ritorno all’antico, all’usato sicuro? La Lega non si lascia scrutare facilmente, ma la ricomparsa di Maroni segna il rientro della componente storica con qualche squillo di tromba. Un tassello vecchio stile, quello del «barbaro fogliante» come Bobo si definisce nella sua rubrica sul «Foglio», giornale dichiaratamente anti Salvini, che si aggiunge ad altre due pedine: Giorgetti, l’eminenza grigia riflessiva e silente, e il solido venetista Zaia avviato a conquistare una maggioranza bulgara alle prossime Regionali. Attenti a quei tre ingombranti, e qualcuno deve aver avvisato il Salvini declinante. Il rieccolo Maroni, abile manovriero e politico pragmatico, non sembra una buona notizia per Salvini, ma può esserlo per la Lega degli amministratori del Nord. ... Leggi su ecodibergamo

salvoguida23 : RT @RisorgINT: Sinceramente non vorrei iniziare a commentare i calendari. Poi in Lega forse spiegheranno perché l’80% degli scontri dirett… - TheResolutor : RT @RisorgINT: Sinceramente non vorrei iniziare a commentare i calendari. Poi in Lega forse spiegheranno perché l’80% degli scontri dirett… - Vincenzogalli1 : RT @RisorgINT: Sinceramente non vorrei iniziare a commentare i calendari. Poi in Lega forse spiegheranno perché l’80% degli scontri dirett… - Gianc__ : RT @WomanWithPen: @PolScorr Il problema che non vogliamo vedere è più profondo: il 'ritorno ai valori', le radici culturali del M5S stanno… - PaoloRonk : RT @WomanWithPen: @PolScorr Il problema che non vogliamo vedere è più profondo: il 'ritorno ai valori', le radici culturali del M5S stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega ritorno Lega, il ritorno morbido di Maroni - EcoDiBergamo.it - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo The Getaway: il gioco che sfidò GTA potrebbe tornare su PS5? Ripercorriamone la storia

Nonostante il dominio incontrastato della serie GTA nel settore degli open world a sfondo criminale, sono molti i giochi che negli anni hanno provato a fornire una visione della malavita ben diversa d ...

Serie A, il calendario: la Juve alla prima con la Samp, il Crotone in casa del Genoa

La Serie A parte il 19 settembre con Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Hellas Verona-Roma. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno invece posticipate. Si è appena concluso il sorteggio ...

Nonostante il dominio incontrastato della serie GTA nel settore degli open world a sfondo criminale, sono molti i giochi che negli anni hanno provato a fornire una visione della malavita ben diversa d ...La Serie A parte il 19 settembre con Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Hellas Verona-Roma. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno invece posticipate. Si è appena concluso il sorteggio ...