Le soluzioni Tachigrafo Smart di Stoneridge aiutano il settore dei trasporti europeo a rispettare la normativa del Pacchetto Mobilità (Di giovedì 3 settembre 2020) STOCCOLMA, Svezia, 03 settembre 2020 /PRNewswire/



A seguito dell'adozione di un'importante riforma del settore dei trasporti su gomma europeo, nota con il nome di Pacchetto Mobilità 1, Stoneridge, Inc., progettista e produttore di punta di sistemi per veicoli elettrici ed elettronici altamente tecnologici, continua a impegnarsi con la sua gamma di tachigrafi Smart nella fornitura di prodotti di conformità all'avanguardia altamente tecnologici, per un mercato dei trasporti più sicuro, più pulito e più equo. Il Pacchetto Mobilità dell'UE è composto da tre iniziative in fase volte a migliorare la sicurezza stradale, creare un'applicazione equa e coerente nei settori del trasporto su strada, ridurre le ... Leggi su iltempo

