Le poche persone che resteranno accanto a te, valgono tutto (Di giovedì 3 settembre 2020) Ci ho messo un po’ a comprendere quanto valore dare alle relazioni che contraddistinguevano le mie giornate, perché c’è stato un tempo in cui, lo ammetto, avevo fame di amore e di affetto. Così, mi bastava un sorriso e quattro chiacchiere per decidere di aprire il mio cuore a quelle persone, perché in fondo ho sempre pensato di avere un buon fiuto per comprendere i caratteri. E quanto mi sbagliavo! Ricordo quel periodo come uno dei più dolorosi della mia vita, mentre io davo il cuore agli altri, in cambio ricevevo solo pugnalate alle spalle e tradimenti, uno dopo l’altro. Mi hanno lasciata sola nei momenti più complicati della mia vita, hanno fatto finta di non sentire quando imploravo il loro aiuto e si sono voltati dall’altra parte quando chiedevo solo una mano per rialzarmi. Perché era facile ... Leggi su dilei

frikkin3 : @danielelozzi Dalle poche parole si riesce anche a intravedere la concretezza, oltre che la serietà di queste perso… - rotfleur : @rotoIini Rimango dell’opinione che non potrete educare milioni di persone in poche settimane, chi vi prende in gir… - rotfleur : @mikrokosmosanie Ma chi dovrei leccare il culo? Haha chi li conosce scusa? Io sono solo del parere che non potete e… - Francireggia : RT @alarm_phone: SOS! ~90 persone in pericolo nella zona SAR di #Malta! Alarm Phone è stato allertato da ~90 persone, tra cui donne e bamb… - giovcusumano : RT @alarm_phone: SOS! ~90 persone in pericolo nella zona SAR di #Malta! Alarm Phone è stato allertato da ~90 persone, tra cui donne e bamb… -

Ultime Notizie dalla rete : poche persone "Le poche persone che possono dare del tu al mare non glielo danno" Città della Spezia Cagnolino caduto in un dirupo: viene chiamato come il Vigile del fuoco che lo ha salvato

A pochi giorni dalla Giornata internazionale del cane del 26 agosto, una bella storia arriva da Balvano, paesino di meno di 2.000 abitanti in provincia di Potenza. Un cagnolino caduto in un dirupo è s ...

Positiva a Covid Marta Fascina, compagna di Berlusconi

Positiva al Codiv Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolament ...

A pochi giorni dalla Giornata internazionale del cane del 26 agosto, una bella storia arriva da Balvano, paesino di meno di 2.000 abitanti in provincia di Potenza. Un cagnolino caduto in un dirupo è s ...Positiva al Codiv Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolament ...