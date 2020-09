Le Parisien: “Il Psg sta per annunciare almeno un altro caso di covid-19” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il quotidiano Le Parisien lancia la notizia. In serata il Psg potrebbe annunciare un nuovo caso di covid-19, anzi almeno un nuovo caso di covid-19. Dopo i tre già annunciati: Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria. Le Parisien scrive che tra mercoledì e giovedì, quindici giocatori sono stati sottoposti a tampone, sia privatamente come Marquinhos o Icardi, o direttamente al campo di allenamento come Verratti o Herrera. Così come effettuato con Neymar, Paredes e di Maria, i nuovi positivi saranno messi in isolamento per almeno sette giorni. La presenza di nuovi casi non è incoraggiante in vista della partita di Ligue1 col Lens, in programma giovedì 10 settembre. Secondo il protocollo sanitario ... Leggi su ilnapolista

