Lazio, presentato il kit per le gare di Champions League – FOTO (Di giovedì 3 settembre 2020) Lazio, svelata la maglia per la Champions League. Il kit riprende il concet studiato per l’anniversario dei 120 anni con dettagli in oro Svelata anche l’ultima casacca della Lazio, forse la più attesa: quella per la Champions League. Il kit, in realtà, non è una completa novità: è lo stesso concept utilizzato nella seconda metà della scorsa stagione, per l’anniversario dei 120 anni, arricchita da alcuni dettagli in oro. La società ha svelato la maglia tramite i profili social. ⭐️ Il nostro kit Champions League targato @MacronSports ⭐️#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ZbmpSA6pla — S.S.Lazio ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Lazio presentato Auronzo, presentazione squadra e maglia Champions allo Zandegiacomo Lazio News 24 Auronzo, presentazione squadra e maglia Champions allo Zandegiacomo

La Lazio ha presentato la nuova Maglia Champions League. Ad Auronzo di Cadore, nonostante il ritiro sia giunto alle sue battute conclusive, la S.S. Lazio sta presentando la rosa 2020-2021 (priva al ...

