Laura, uno storico uragano nello stato della Louisiana (Di giovedì 3 settembre 2020) La stagione degli uragani atlantici 2020 continua a battere record di ogni genere. L'uragano Laura, trasformatosi in un uragano a ridosso della categoria 5 (la più devastante), ha fatto la storia nello stato della Louisiana. Ai giorni nostri è possibile osservare delle animazioni decisamente spettacolari, spesso frutto della sovrapposizione di immagini satellitari in questo caso del canale visibile ad alta risoluzione. Ciò consente di poter apprezzare, l'attività elettrica e quindi le fulminazioni annesse al ciclone. L'uragano Laura è stato un uragano da record.

Meteo Giornale

