Lanciato il razzo Vega: in orbita per la prima volta 53 satelliti. Un segnale per la ripresa della space economy europea (Di giovedì 3 settembre 2020) È iniziato nella notte l’ultimo volo del razzo europeo Vega, Lanciato dalla base europea di Kourou in Guyana Francese, che per la prima volta porta in orbita 53 satelliti grazie allo speciale dispenser Ssms (Small spacecraft Mission Service). Un sistema innovativo, che promette di rivoluzionare i servizi spaziali, incentivando la space economy. Il lancio è avvenuto alle 03:51 di oggi, quando sul posto erano le dieci di sera. Il Lanciatore dell’Agenzia Spaziale europea (Esa), costruito in Italia dall’azienda Avio e ormai al suo decimo viaggio, è quindi finalmente in orbita dopo una lunga serie di rinvii dovuti alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

