L’America rurale premierà ancora Trump? (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella vittoria elettorale contro Hillary Clinton nel novembre 2016 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un sostegno cruciale dagli agricoltori dell’America “profonda” e dagli Stati che fondano le proprie economie sul settore rurale e sulla commercializzazione di prodotti come il mais, centrale per il primario a stelle e strisce. In Kentucky il candidato repubblicano prevalse col 62,5% … L’America rurale premierà ancora Trump? InsideOver. Leggi su it.insideover

ChiaraBoiani : @MatteoMuzio Grazie delle dritte! l'America rurale che vota Trump potrebbe essere proprio nelle mie corde - holertogni : @repubblica Chissà perchè a me ricorda l'America rurale degli anni '20 che ha votato la legge sul proibizionismo… - luigiscortecci : RT @lorepregliasco: L'America rurale, l'industria del latte in Wisconsin, e quanto peserà nel voto di novembre - lorepregliasco : L'America rurale, l'industria del latte in Wisconsin, e quanto peserà nel voto di novembre - 424BasilStreet : Le grandi città sono una cosa, ma l'80 per cento dell'America è rurale. Alla fine conteranno gli indicatori economi… -

