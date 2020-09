L’altro male del Secolo: un uomo muore in un supermercato e i clienti accalcati per fare foto e video (Di giovedì 3 settembre 2020) Stiamo combattendo una pandemia che ci avrebbe dovuto rendere migliori, ma evidentemente non è così. Oltre al Coronavirus, infatti, c’è da lottare contro un altro male del Secolo: quello della sovraesposizione social. Una riflessione che parte da quel che è accaduto nel centro commerciale Euroma 2, nella capitale, dove un uomo ha avuto un malore all’interno del supermercato Ipercoop. Nonostante i tentativi di soccorso, il 73enne è deceduto proprio tra gli scaffali. Un evento tragico che, però, è stato accompagnato dall’esigenza dei clienti di accalcarsi per fare foto e video di quel che stava accadendo in quei delicati momenti. LEGGI ANCHE > Il leghista Borghi si chiede: ... Leggi su giornalettismo

