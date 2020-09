L'allarme di Giani: "La Toscana è contendibile, la sinistra si svegli" (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - “In Toscana rischiamo, la regione è contenibile. La sinistra si svegli perché c'è Salvini”. Eugenio Giani, candidato Pd alla Regione Toscana, in un colloquio con Il Foglio, dice: “Alla fine ce la farò perché conosco questa Regione, perché da trent'anni la percorro e la ascolto. E io la Toscana la so amministrare”, anche se “forse non sono carismatico”. Poi aggiunge: “Io in Toscana non perdo” ma “la sinistra si deve svegliare. Non possiamo poi avere il rimpianto di non aver dato tutto. In Toscana non stiamo sfidando il centrodestra ma una destra centro. La destra della ... Leggi su agi

