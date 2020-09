L’allarme di Crisanti: “Ritorno a scuola occasione fantastica per i contagi. Mascherina anche al banco” (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Il 14 settembre si avvicina e sul fronte della riapertura delle scuole è ancora caos totale, per via del colpevole ritardo con cui si è mosso il governo giallofucsia, aggravato dalla manifesta incapacità del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ripartire con le lezioni in aula in sicurezza appare ancora un’impresa titanica, complici i vari ripensamenti su mascherine, tamponi, misure anti-coronavirus. A tutt’oggi le famiglie italiane non sanno in che condizioni e a che condizioni i loro figli torneranno in classe. In un quadro più che confuso arriva il virologo Andrea Crisanti a metterci – come si suol dire – il carico. “La riapertura delle scuole e la riapertura delle attività produttive sono un’occasione fantastica per innescare la ... Leggi su ilprimatonazionale

