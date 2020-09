Lago Ceresio, la meta ideale per chi ama la bici e il trekking (Di giovedì 3 settembre 2020) Acque color smeraldo, tanti chilometri di piste ciclabili, le montagne, gli itinerari in quota, le spiagge, i luoghi sacri: il Lago Ceresio, Lago di Lugano, offre un magnifico paesaggio per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Conosciuto anche come Lago di Lugano, offre una serie di percorsi tra paesaggi mozzafiato, con puntate sul lago di Como e il Maggiore Acque color smeraldo, tanti chilometri di piste ciclabili, le mont ...

I due pirati rock del Ceresio

A Morcote è nata una radio rock con vista sul Ceresio. E la sua storia è davvero particolare ... nella veranda della loro casa di Morcote con vista sul lago, hanno deciso di improvvisare uno studio ...

