La vendemmia (eroica) nel Conegliano Valdobbiadene promette bene (Di giovedì 3 settembre 2020) Uva di qualità per superare definitivamente un 2020 segnato dalla pandemia. E si riaccende l’attenzione sulla viticoltura eroica. Pochi giorni ancora e nelle colline di sud est inizierà la vendemmia nel Conegliano Valdobbiadene, che il Consorzio giudica di buona qualità. Giunta al termine di un anno complessivamente mite, la raccolta 2020 segna nelle intenzioni dei produttori il momento di rilancio di una Denominazione capace di superare bene la recente crisi. Il 2020 si è distinto per un inverno con temperature in linea con il periodo, seguito da una primavera soleggiata e asciutta e da un’estate mite e dalla piovosità diffusa. Le fasi fenologiche della vite hanno mostrato un andamento regolare. I grappoli si presentano sani, senza scottature o segni di ... Leggi su vinonews24

bizzarri_ricbiz : RT @WineNewsIt: Salite, polvere, fatica. Ma anche discese, paesaggi spettacolari, Brunello: ecco #EroicaMontalcino. Come #Coppi e #Bartali,… - WineNewsIt : Salite, polvere, fatica. Ma anche discese, paesaggi spettacolari, Brunello: ecco #EroicaMontalcino. Come #Coppi e… - WineNewsIt : Scoprire i #territori e le loro #eccellenze in #bici: il connubio vincente confermato nella terra del #Brunello, do… -