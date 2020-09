La vacanza, recensione: La forza nell’amicizia (Di giovedì 3 settembre 2020) La recensione de La vacanza, il film di Enrico Iannaccone con Antonio Folletto e Catherine Spaak in sala dal 3 settembre. Scrivere la recensione de La vacanza è parte di una serie di attività che assumono valore simbolico nell'ottica della ripartenza del cinema, perché si tratta di uno dei tanti film la cui uscita ha subito le traversie relative al periodo complicato da cui stiamo uscendo. Dopo la presentazione alla scorsa Festa di Roma, infatti, il lavoro di Enrico Iannaccone con Antonio Folletto e Catherine Spaak ha saltato l'uscita prevista del 30 aprile per approdare in sala il 3 settembre ed è una delle opere che si carica sulle spalle il peso di questo rilancio di fine estate. Ma va detto ... Leggi su movieplayer

Siamo nella Napoli degli anni Ottanta e la vita coniugale di Vanda (Alba Rohrwacher) e Aldo (Luigi Lo Cascio) sembra essere perfetta. Due figli (Anna, la maggiore e Sandro, il minore), una vita sempli ...

La vacanza, di Enrico Iannaccone

Tutto ruota attorno alla malattia e al passato di Carla (Catherine Spaak), magistrato in pensione. Lei perde la memoria, si comporta quasi come una bambina. È assistita dal marito e dall’amorevole cog ...

