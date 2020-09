“La vacanza”: da oggi in sala la commedia agrodolce con il ritorno di Catherine Spaak (Di giovedì 3 settembre 2020) Catherine Spaak: cinema, tv e amori sfoglia la gallery Era da parecchio tempo che non si rivedeva Catherine Spaak sul grande schermo. Per fortuna, oggi esce nelle sale – dopo il passaggio lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma – La vacanza di Enrico Iannaccone, commedia gentile e malinconica con qualche rimando al cult anni ’70 Harold e Maude che regala all’attrice francese uno dei ruoli più belli della sua carriera. Affrontando temi delicati come la malattia – bipolarismo e ... Leggi su iodonna

forumJuventus : [TS] La Juve è pronta a riabbracciare la Joya: Dybala oggi tornerà alla Continassa, dove inizialmente si allenerà… - Sport_Mediaset : #Chelsea: 8 giocatori positivi al Covid-19. Secondo la stampa inglese avrebbero accusato sintomi dopo la vacanza a… - dave_iron : RT @ADeborahF: E non poteva mancare il dottore all'appello dei nemici della Raggi! Marino fai ridere, vai a farti la vacanza a New York com… - danti67 : RT @barglis2: @intuslegens Bene in Sardegna con 0 positivi, per forza sono rientrati tutti a casa, finita la vacanza. La Sardegna ha sempre… - roberto_rigoni : RT @LoSparaCazzate: La vacanza è quasi sempre un’effimera felicità, una cristallizzazione delle nostre aspirazioni e un allontanamento dall… -

Ultime Notizie dalla rete : “La vacanza”