La singolare gaffe della conduttrice del TG1: “Il Ministro della Speranza, Salute” (Di giovedì 3 settembre 2020) In un 2020 caratterizzato da notizie prevalentemente serie e scoraggianti, una gaffe oggi 3 settembre in grado di strapparci un sorriso è effettivamente arrivata, stando a quanto avvenuto durante l’edizione odierna del TG1. La conduttrice, infatti, ad un certo punto ha invertito un paio di termini regalando a milioni di telespettatori un siparietto divertente. Una di quelle cose che possono capitare a tutti, anche in diretta TV, e che tutto sommato si può perdonare anche a chi sta conducendo il telegiornale più seguito dagli italiani. Soprattutto in un momento storico in cui si parla tanto di Speranza, il Ministro della Salute. La gaffe durante il TG1 tra “Speranza” ed il Ministro ... Leggi su bufale

