La sfida dell’intergenerazionalità per le imprese italiane (Di giovedì 3 settembre 2020) Le imprese familiari costituiscono circa il 93% delle imprese italiane: sono l’ossatura del tessuto produttivo (e non si parla solo di pmi, ma anche di metà dei gruppi quotati in Italia). Un tessuto produttivo che, secondo le ultime stime Istat, è stato messo in grande difficoltà dalla della pandemia: -12,8% sul Pil nel secondo trimestre del 2020, ancora peggio di quanto inizialmente pronosticato. Al netto di un impatto generalizzato del coronavirus, per le imprese familiari però le conseguenze sono ancora più complesse, perché si tratta di contesti dove «le decisioni e i processi non avvengono in maniera puramente economica, ma anche emotiva», come spiega a Linkiesta Alfredo De Massis, professore di Family Business and Entrepreneurship ... Leggi su linkiesta

d0minius : La sfida dell’intergenerazionalità per le imprese italiane -

Ultime Notizie dalla rete : sfida dell’intergenerazionalità SuccessionLa sfida dell'intergenerazionalità per le imprese italiane Linkiesta.it