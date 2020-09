La serie dedicata a Totti pronta a sbarcare su Sky: la controfigura del Pupone è sannita (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – “Speravo de morì prima”, la serie dedicata a Francesco Totti e ai suoi ultimi anni alla guida della Roma. La serie è pronta a sbarcare su Sky con Pietro Castellitto nei panni del Pupone. In pochi sanno, però, che in alcune scene, un sannita purosangue ha preso il peso del capitano interpretando, come controfigura, alcune scene. Una in particolare: il giro in vespa per la strade della Capitale, il giorno prima dell’ultima gara in giallorosso. Beh, quella scena è stata girata da Domenico Telesca. Lo scenario scelto per la chiacchierata con lui è l’Hortus Conclusus, teatro del racconto di vita e di lavoro. Tra curiosità, ... Leggi su anteprima24

