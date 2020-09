La scuola riparte con la prima manifestazione nazionale: sindacati in piazza il 26 settembre a Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola“, che si terrà sabato 26 settembre a Roma, parteciperanno anche i sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. In una nota congiunta le sigle spiegano che l’obiettivo dell’iniziativa è «riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico, rischiando di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza, obiettivo principale dell’azione sindacale condotta nella prolungata fase di emergenza». I sindacati ... Leggi su open.online

DarioNardella : Come promesso la #scuola riapre in sicurezza: terminati i lavori di adeguamento, i bambini torneranno in classe. As… - carlosibilia : In un momento difficile come quello che stiamo vivendo bisogna pensare a chi è più in difficoltà. Tra poco riparte… - INFN_ : Insegni materie scientifiche in scuole secondarie di secondo grado? C'è tempo fino al 20 settembre per iscriversi a… - infoitinterno : La scuola riparte all'Istituto Omnicomprensivo Ridolfi Zimarino di Scerni Le foto - meccanica_plus : RT @Assofond: Save the date! 23 ottobre Quinta edizione della scuola di pressocolata. Con il patrocinio, tra gli altri, di @Assofond #maste… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola riparte La scuola riparte: mascherine e banchi distanziati BisceglieViva Scuole dell'infanzia, oggi il via per 13.700 bambini

L'emozione dei bambini è quella di sempre, le regole invece no. Ingressi individuali con intervalli di un quarto d'ora a disposizione delle famiglie, genitori rigorosamente fuori dagli edifici e sezio ...

Il Comune di San Benedetto investe 85 mila euro per scuole pronte a ripartire con le misure anti-Covid

Ammonta a circa 85 mila euro l’investimento predisposto dal Comune di San Benedetto Val di Sambro per le sue scuole in vista della riapertura di settembre. 15 mila euro serviranno per l’acquisto di at ...

L'emozione dei bambini è quella di sempre, le regole invece no. Ingressi individuali con intervalli di un quarto d'ora a disposizione delle famiglie, genitori rigorosamente fuori dagli edifici e sezio ...Ammonta a circa 85 mila euro l’investimento predisposto dal Comune di San Benedetto Val di Sambro per le sue scuole in vista della riapertura di settembre. 15 mila euro serviranno per l’acquisto di at ...