La scuola riapre per finta. Grazie alla Azzolina turni e ancora tanta didattica a distanza (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 14 settembre la scuola si appresta a riaprire le porte. Ad oggi, però, nessuno sa se le folli norme partorite dalla Azzolina e dai ruoi tecnici riusciranno a contenere possibili contagi da coronavirus tra gli alunni. Ma soprattutto ad oggi nessuno sa come e quanti saranno gli insegnanti in cattedra per la ripresa. Nel bel mezzo di questo marasma, la scuola comunque deve ripartire e così molti istituti sono già corsi ai ripari e di propria sponte hanno studiato alcuni sistemi per riaprire in sicurezza. Di fatto, la scuola riapre, ma molti studenti continueranno a stare a casa. Le scuole, infatti, rimetteranno in campo la didattica a distanza. Si tratterà, nello specifico, di una didattica mista: studenti un ... Leggi su ilparagone

