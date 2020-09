La Russia torna all’attacco con una campagna di disinformazione per interferire nelle elezioni USA (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo stesso gruppo proveniente dalla Russia che ha interferito nelle presidenziali USA del 2016 è tornato all’attaco in vista delle elezioni del prossimo novembre. Secondo Twitter e Facebook, il gruppo starebbe usando, come ormai di consuetudine un network di account falsi e anche un finto sito web apparentemente affiliato con i democratici. La campagna di disinformazione da parte del gruppo supportato dal Cremlino, noto come Internet Research Agency, conferma i sospetti di molti: la Russia sta cercando di replicare la stretegia – vincente – di quattro anni fa per aiutare Trump ad essere rieletto a colpi di bufale e teorie del complotto. Questa volta, però, c’è una notevole differenza, l’agenzia, infatti, avrebbe ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Russia torna Ritorno in classe, così si torna in Russia tra mascherine e misurazione della temperatura Orizzonte Scuola Russi: Salta la “Fira di sett dulur”, l’annuncio direttamente dal sindaco Valentina Palli

Le incertezze legate all’aumento dei contagi e le difficoltà a gestire la manifestazione in tempo di Coronavirus, hanno fatto decidere alla giunta comunale di annullare l’evento Arriva direttamente da ...

Coronavirus, annullata la Fira di Russi

RUSSI. La ripresa dei contagi, l’avvio della scuola, la concomitanza con il referendum. Tre motivi che hanno spinto l’Am ...

