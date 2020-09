La ricetta per salvare il turismo? “Pluri-stagionalità alla riscoperta di borghi e sapori” (Di giovedì 3 settembre 2020) Rilanciare il turismo italiano in un momento in cui, con l’estate quasi alle spalle e il terrore di nuovi lockdown, il rischio è che tanti operatori precipitino nuovamente nel baratro. Grazie a una ricetta nata a tavola e lanciata da Glauco Marras, presidente Nazionale della Federazione Italiana Ristorazione, che ha voluto raccontare a Il Paragone la genesi della sua idea: “Questo sogno, fatto il 15 di agosto dopo un’abbondante peperonata con aggiunta di “nduja calabrese” bella piccante, è arrivato attraverso un dialogo tra amici che, a differenza mia, stavano ingurgitando focaccia genovese comprata a Lerici accompagnandola con Lardo di Colonnata e rinfrescandosi il garganozzo con un passito di Pantelleria. Il digestivo? Caffè Borghetti e Canevon Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG Extra ... Leggi su ilparagone

MinisteroSalute : ? Da oggi #1settembre addio al #superticket: in tutta Italia non si paga più la quota fissa per ricetta per le pres… - MinisteroSalute : ?? Dal 1° settembre entra in vigore l'abolizione del #superticket : non si pagherà più la quota fissa per ricetta pe… - msgelmini : .@StefanoCaldoro è il candidato migliore per la #Campania, il tempo degli sceriffi è passato. Non si governa con le… - pasticcinina : ????CORNETTI SALATI DI PASTA BRIOCHE???? con un impasto senza uova e super soffice. Per feste, aperitivi e buffet, da f… - erretti42 : Leggo la superlativa ricetta di Borghi per favorire la ripartenza del Paese: abbassare i salari A questo si aggiu… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta per Recovery Fund: Natili Micheli (Cif), "la vera ricetta per la crescita e lo sviluppo è la fiducia nel futuro" Servizio Informazione Religiosa DAL 4 AL 6 SETTEMBRE, THE FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA WEEKEND

Just Cavalli Milano è lieta di invitarvi a una serie di Special Events dedicati alla Formula 1. Siamo orgogliosi di essere sempre il punto di riferimento dei migliori eventi sportivi e del jet set del ...

Tropea senza segreti, tra trattorie, spiagge e cipolle dal gusto unico

“Oltre le Colonne d’Ercole, quel tuo profumo elegante sulla rupe, il mio gettarmi su di te che sei delizia, Dea, di un mare eterno dorato al bacio del sole di Tropea”. Chiude così una dolce poesia che ...

Just Cavalli Milano è lieta di invitarvi a una serie di Special Events dedicati alla Formula 1. Siamo orgogliosi di essere sempre il punto di riferimento dei migliori eventi sportivi e del jet set del ...“Oltre le Colonne d’Ercole, quel tuo profumo elegante sulla rupe, il mio gettarmi su di te che sei delizia, Dea, di un mare eterno dorato al bacio del sole di Tropea”. Chiude così una dolce poesia che ...