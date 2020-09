La quercetina inibisce il coronavirus. I risultati di uno studio (Di giovedì 3 settembre 2020) La quercetina inibisce il coronavirus? I risultati di uno studio condotto dal Cnr-Nanotec di Cosenza. ROMA – condotto dal Cnr-Nanotec di Cosenza confermano le capacità di questa sostanza di destabilizzare la 3CLpro, una delle proteine chiave per la replicazione del patogeno. Gli studi saranno approfonditi nei prossimi giorni, ma sicuramente la notizia arrivata apre ad una nuova strada per combattere il Covid-19. E si tratta di una sostanza come la quercetina. Ricerche che in passato hanno consentito di tenere sotto controllo anche altre malattie come l’Hiv. Lo studio Lo studio è stato spiegato da Bruno Rizzuti del Cnr-Nanotec. “Le simulazioni del calcolatore – le parole del ricercatore riportato da La ... Leggi su newsmondo

