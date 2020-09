La Premier League chiude i rapporti con Suning in Cina: il comunicato (Di giovedì 3 settembre 2020) La Premier League ha deciso di chiudere i rapporti con la Cina per i diritti televisivi del massimo campionato inglese La Premier League chiude i rapporti con PPTV, società di proprietà di Suning Holdings Group che deteneva i diritti per trasmettere le partite del massimo campionato inglese in Cina. Questo il comunicato della Premier. comunicato – «La Premier League conferma di aver concluso oggi i suoi accordi per la copertura del torneo in Cina con il suo licenziatario in quel territorio. La Premier League non commenterà ulteriormente ... Leggi su calcionews24

