La pay-tv non paga, la Lega calcio le toglie i diritti: succede in Inghilterra, dove la Premier League ha spento il segnale di Suning (Di giovedì 3 settembre 2020) La pay-tv non paga e la Lega calcio le toglie i diritti tv del campionato. No, non succede in Italia (non ancora, almeno), ma in Inghilterra, dove la Premier League ha appena staccato il segnale a Pptv, l'emittente di Suning che garantiva uno dei contratti più ricchi del pianeta calcistico, ma a marzo non aveva pagato la rata da 160 milioni di sterline per il campionato sospeso per Coronavirus. La notizia sembra lontana ma interessa da vicino il calcio italiano per almeno due ragioni. La prima è la società protagonista: il nome Pptv suonerà familiare agli appassionati. È la piattaforma streaming del Gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : pay non La pay-tv non paga, la Lega calcio le toglie i diritti: succede in Inghilterra, dove la Premier League ha… Il Fatto Quotidiano Google Maps consente di pagare il parcheggio con Google Pay, si parte da Austin

Google Maps consente di pagare il parcheggio con Google Pay: la nuova feature è già attiva ad Austin, in Texas, e verrà estesa gradualmente al resto degli USA e del mondo. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...

Sanzioni pesanti agli studenti che non rispettano le regole

Dopo un paio di sgarri, comunque, scatterà il richiamo. Le mascherine potranno essere tolte solo dopo essere arrivati al banco ed essersi seduti e dovranno essere rimesse ogni volta che gli alunni si ...

