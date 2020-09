La Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e Slovenia. “Quarantena di 10 giorni per chi arriva dai due Paesi” (Di giovedì 3 settembre 2020) A partire dal 5 settembre, chi arriverà in Norvegia con un volo proveniente dalla Slovenia o dall’Italia sarà sottoposto a una quarantena di 10 giorni. Lo riferisce Bloomberg citando un comunicato del ministero norvegese degli Esteri. Il Paese scandinavo ha deciso di sconsigliare i viaggi non essenziali in entrambi gli Stati con l’obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus. Una misura che si aggiunge alle altre restrizioni introdotte nelle ultime settimane all’interno del continente europeo. Oltre all’Italia e alla Slovenia, entrano a far parte della black list stilata dal governo norvegese anche San Marino e Città del Vaticano. Vengono alleggerite, invece, le misure imposte fino ad ora ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (La Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e Slovenia. “Quarantena di 10 giorni per chi arriva dai due Paesi”) Playh… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - MarioMauro : RT @Geopoliticainfo: ????La #Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in #Italia e Slovenia e introduce la quarantena di 10 giorni per gli… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????La #Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in #Italia e Slovenia e introduce la quarantena di 10 giorni per gli… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia sconsiglia La Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e Slovenia. “Quarantena di 10 giorni per chi arriva dai due… Il Fatto Quotidiano Il Covid limita i viaggi in tutto il mondo

Il presidente Donald Trump ha spesso affermato che il suo paese dovrebbe fare meno screening, affermando che i test contribuiscono a diffondere una pessima immagine della gestione della pandemia da pa ...

Il presidente Donald Trump ha spesso affermato che il suo paese dovrebbe fare meno screening, affermando che i test contribuiscono a diffondere una pessima immagine della gestione della pandemia da pa ...