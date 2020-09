La neonata morta nel Salernitano gettata dalla finestra dopo il parto (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - È stata lanciata da una finestra al secondo piano di un edificio poco dopo essere stata partorita una neonata trovata morta nel Salernitano, con il cordone ombelicale ancora attaccato. Le è stata fatale una ferita alla testa, secondo la prima ricostruzione della vicenda che ha scosso il paese di Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Ieri un uomo ha visto il corpicino insanguinato e ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Mercato San Severino hanno identificato in poche ore la coppia che viveva al secondo piano. In casa c'era ancora sangue e la donna, 42 anni, era visibilmente scossa. Nessuno dei due ha detto una parola e mentre lui, 47 anni, è stato portato in carcere, lei è piantonata in ospedale. Ancora ... Leggi su agi

