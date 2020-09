La ministra De Micheli vuole una pista ciclabile sullo Stretto (Di giovedì 3 settembre 2020) (foto: Alfonso Di Vincenzo/Kontrolab/LightRocket/Getty Images)Il 2 settembre la commissione Affari finanziari della Conferenza delle regioni ha inserito nel Piano straordinario di infrastrutturazione nazionale, su richiesta della Sicilia e della Calabria, il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. https://twitter.com/paola deMicheli/status/1301239095046307840?s=20 Una decisione che ha spinto il ministero dei Trasporti a creare una commissione che valuti quale sia lo strumento migliore per collegare le due regioni. L’ha annunciato su Twitter – e poi ribadito durante un’intervista televisiva – la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, indicando come obiettivo il “capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla ... Leggi su wired

MrCarella96 : @paola_demicheli Non capisco se la minestra (ministra non di certo) De Micheli sia una sorta di caricatura o una persona vera :/ - Papaverargemo : RT @TeamEstinzione: Storie da #TeamEstinzione Per il #pontesullostretto abbiamo scoperto la Commissione cui si rivolgeva la Ministra de Mi… - SabyGiammy : RT @TeamEstinzione: Storie da #TeamEstinzione Per il #pontesullostretto abbiamo scoperto la Commissione cui si rivolgeva la Ministra de Mi… - TeamEstinzione : Storie da #TeamEstinzione Per il #pontesullostretto abbiamo scoperto la Commissione cui si rivolgeva la Ministra d… - carlo_marsili : La Ministra dei Trasporti De Micheli suggerisce una pista ciclabile tra Messina e Reggio Calabria. Non ci credevo f… -