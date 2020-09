La mesta parabola dell’ex-pm Ingroia: da candidato premier ad aspirante sindaco (Di giovedì 3 settembre 2020) Non era ancora sceso in lizza e già sigle, liste e partiti si spaccavano sul suo nome. Diavolo d’un Ingroia: la passione per la politica deve averlo tarantolato sul serio. Lo avevamo lasciato candidato premier della cosiddetta “rivoluzione Arancione“, in tridente con altri due pm prestati allo politica come Luigi de Magistris e Antonio Di Pietro e lo ritroviamo candidato sindaco. Non a Palermo, come pure si potrebbe ipotizzare, ma in quel di Campobello di Mazara, 12mila anime nel Trapanese. Una rimodulazione al ribasso delle proprie legittime ambizioni cui certamente non è estraneo il clamoroso flop registrato alle elezioni politiche del 2013. Ma Ingroia non è tipo da fermarsi al primo rovescio. L’importante è stare in ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : La mesta parabola dell’ex-pm Ingroia: da candidato premier ad aspirante sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : mesta parabola La mesta parabola dell'ex-pm Ingroia: da candidato premier ad aspirante... Il Secolo d'Italia