La Merkel accusa Putin: "Navalny avvelenato. Ha Novichok nel sangue" (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Fabbri Tossicologico positivo al gas nervino. Berlino: Mosca risponda. Ma il Cremlino nega tutto Adesso è ufficiale, anche se al Cremlino, arrampicandosi su vetri sempre più scivolosi e sfidando come d'abitudine il ridicolo, si ostinano a negare: Aleksei Navalny, l'oppositore politico più temuto dal presidente Vladimir Putin, è stato vittima di avvelenamento con un agente nervino del tipo novichock. Si tratta della stessa sostanza, disponibile negli arsenali militari russi, con cui all'inizio del 2018 due maldestri agenti del servizio segreto militare Gru avevano cercato di uccidere a Salisbury in Inghilterra l'ex spia russa doppiogiochista Sergej Skripal e sua figlia Yulia, che erano sopravvissuti a fatica dopo lunghe cure. La notizia è stata data dal governo tedesco, che ha diffuso i risultati ...

