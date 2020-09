La Juventus verso un rosso di bilancio di 70 milioni di euro (Di giovedì 3 settembre 2020) CalcioeFinanza dà una notizia sul bilancio 2020 della Juventus, secondo quanto emerge dai conti di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann cui fa capo il 63,77% della società bianconera, E cioè che la Juventus si avvia a chiudere in rosso anche la stagione 2019-2020, dopo la perdita di 39,9 milioni registrata al 30 giugno 2019 e il rosso di 19,2 milioni del 2018. Considerato che il club ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2019-2020 (luglio-dicembre 2019) con una perdita netta di 50,3 milioni, è lecito attendersi che il bilancio della Juventus al 30 giugno 2020 possa evidenziare un rosso di circa 69,3 milioni. Il consiglio di ... Leggi su ilnapolista

