La foto di Cristina D’Avena in bikini risveglia il peggio del mondo social (Di giovedì 3 settembre 2020) Accade che una foto di Cristina D’Avena in bikini arrivi in un momento in cui il mondo intero riflette sul concetto di bellezza. Sì, è un momento storico in cui la gnoseologia operata sugli scatti della modella Armine Harutyunyan, scelta da Gucci, vede esplodere orde di sedicenti esperti di moda e sua etimologia che vorrebbero decidere per noi cosa sia bello e cosa sia brutto. Ci sta, perché il mondo social è un’eterna discussione sul tutto e sul nulla. Di battute sulla splendida forma fisica di Cristina D’Avena ne son piene le fosse comuni, ma quando la dolce voce della nostra infanzia decide di mostrare l’ennesimo scatto delle sue vacanze a Montecarlo, magari sfoggiando il suo stato di ottima salute, per molti ... Leggi su optimagazine

midxrii : RT @negri_jenny: Ogni mattina, in Italia, un uomo si alza e sa che dovrà commentare volgarmente la foto di una donna per non perdere il pro… - LilyRose_37 : RT @LelloPinto: Cristina D'Avena. Ha fatto la gioia dei ns figli cantando. Mai esibizionista. Oggi per una foto innocente in decolté, masch… - Spiralwavemood : RT @Dolce_Globo: Ma che ha fatto di male Cristina D'avena per aver pubblicato una foto in bikini.... ma vergognatevi. - annalisapanello : RT @DarkLadyMouse: Ho visto la (notevole) foto in costume di Cristina D'Avena. Che era già famosa quando io ero piccolissima... quindi, fac… - Carolina65g : RT @DarkLadyMouse: Ho visto la (notevole) foto in costume di Cristina D'Avena. Che era già famosa quando io ero piccolissima... quindi, fac… -