La famiglia Williams lascerà la Formula 1 dopo il Gran Premio d’Italia

Frank e Claire Williams, fondatore e team principal dell'omonima scuderia inglese di Formula 1, abbandoneranno i loro incarichi dopo il Gran Premio d'Italia di domenica 6 settembre. La famiglia Williams lascerà dunque la Formula 1 dopo 43 anni di attività

Claire #Williams ha annunciato le sue dimissioni da Team Principal della @WilliamsRacing dopo il Gran Premio d'Italia
Finisce l'era della famiglia #Williams in #F1 43 anni 739 GP disputati 114 GP vinti 128 pole position 133 giri più veloci