La coppia di Terni che insulta i poliziotti che chiedono di mettere la mascherina (Di giovedì 3 settembre 2020) Una coppia di cittadini di Terni è stata denunciata perché di fronte all’invito degli agenti ad indossare la mascherina ha iniziato ad insultarli pesantemente, rifiutandosi: l’episodio è avvenuto durante un controllo del rispetto delle norme anti-contagio da Covid nel centro cittadino. La coppia di Terni che insulta i poliziotti che gli chiedono di mettere la mascherina I due sono accusati di oltraggio a pubblico ufficiale e dovranno anche pagare una sanzione. La coppia – riferisce la questura – è stata fermata a corso Tacito, dove in quel momento c’erano altre persone presenti, alcune senza mascherina, che ... Leggi su nextquotidiano

Gli agenti li hanno invitati ad indossare la mascherina, che peraltro avevano al gomito, ma loro, per tutta risposta, li hanno insultati. E' scattata così la denuncia per una coppia di ternani, fermat ...Denunce e sanzioni nei servizi anti-Covid della Polizia di Stato di Terni in particolare per le ultime decisioni del governo che impongono l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalle 18 alle ...