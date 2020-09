La Città In Tasca, salta l’edizione 2020 causa Covid. Arciragazzi Roma: “Punteremo al crowdfunding” (Di giovedì 3 settembre 2020) Era il 1994 quando La Città in Tasca, il festival di cultura, spettacoli, letture, laboratori e giochi, debuttava nella Capitale. Sin da subito, tra grandi ospiti e laboratori artistici, serate teatrali e concerti musicali, è diventato uno dei momenti più attesi dell’Estate Romana da grandi e piccoli, sempre premiato per il suo programma divertente, multidisciplinare, multietnico, istruttivo e, soprattutto, gratuito. 25 ANNI DI STORIA – Ma quest’anno, per la prima volta dopo 25 anni, i bambini di Roma non avranno questo contenitore di cultura e divertimento, che negli ultimi anni si è svolto presso il Parco degli Scipioni, tra le ultime settimane di agosto e le prime di settembre, sempre a ridosso del ritorno ai banchi scolastici. Un appuntamento da molti ritenuto ormai ... Leggi su romadailynews

