Juventus, Pirlo: “Ho visto tanta voglia di lavorare e di fare bene, mi sono sentito subito a casa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di JTV, facendo un bilancio di questi primi giorni che lo hanno visto catapultato in una dimensione inedita per lui: “sono contento di come abbiamo iniziato, ho visto tanta voglia di fare e di lavorare duro. Conoscere tante persone nell’ambiente mi ha aiutato a farmi sentire a casa. Nonostante molti giocatori siano andati via con le rispettive nazionali, gli allenamenti stanno continuando con i ragazzi che sono rimasti qui. Sarà un lungo percorso e avremo bisogno di tempo – ha proseguito Pirlo – ma ribadisco che sono fiducioso perché abbiamo iniziato con il piede giusto ... Leggi su sportface

