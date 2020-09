Juventus, Pirlo: “Buon inizio, voglio più aggressività nella riconquista della palla” (Di giovedì 3 settembre 2020) La Juventus riparte da Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico dei bianconeri conduce l'allenamento della sua squadra e commenta l'andamento della preparazione ai microfoni di JTV: "Ho avuto buone impressioni, abbiamo iniziato bene con entusiasmo e voglia di fare. Dopo pochi giorni sono andati via i ragazzi con le nazionali ma continuiamo il lavoro con quelli che sono rimasti qui. I ragazzi sono vogliosi di far bene, hanno trovato una nuova metodologia di lavoro con magari esercizi nuovi che non hanno mai fatto e quindi già questo porta entusiasmo”.caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="1024" Pirlo (twitter Juventus)/captionDIREZIONE GIUSTAPirlo commenta anche il percorso di crescita della squadra: “Il ... Leggi su itasportpress

