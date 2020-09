Juventus, l’agente di Jorginho: “I bianconeri avevano offerto al Chelsea uno scambio con Pjanic” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’agente di Jorginho ha svelato un retroscena di mercato che ha coinvolto il suo assistito. “Quando Sarri arrivò alla Juve chiese Jorginho. Offrì al Chelsea uno scambio con Pjanic, ma i blues neanche la presero in considerazione ed io non fui chiamato da Paratici”. Ha detto svelando l’antenata della trattativa che ha poi portato Pjanic in blaugrana per l’arrivo di Arthur. Leggi su sportface

