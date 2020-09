Juventus, la mossa per Suarez per convincere il Barcellona (Di giovedì 3 settembre 2020) La Juventus vicinissima a Luis Suarez. L'attaccante del Barcellona sarebbe prossimo all'addio ai catalani con la Vecchia Signora che avrebbe già un accordo col giocatore per il suo ingaggio. Manca solo un tassello: il bomber deve liberarsi dai blaugrana.Juventus: la mossa per Suarezcaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="1024" Suarez (getty images)/captionSecondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus avrebbe raggiunto l'accordo economico con il Pistolero, ma il centravanti deve ancora accordarsi con il Barcellona per la buonuscita. Ecco perché proprio su questo ultimo tassello, la squadra bianconera starebbe pensando di fare una mossa per velocizzare il tutto. L'idea è quella di ... Leggi su itasportpress

