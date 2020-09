Juventus, colpo a sorpresa dopo McKennie: il nuovo acquisto arriva dal Tottenham (Di giovedì 3 settembre 2020) MERCATO Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la Juventus potrebbe valutare attentamente la possibilità di piombare con forte decisione su Ndombele. Il centrocampista, attualmente in forza al Tottenham, non rientrerebbe nei piani di Mourinho, e Paratici potrebbe decidere di proporre uno scambio al club inglese. Mercato Juventus, Ramsey come contropartita? Come riportato dalla stampa inglese nei mesi scorsi, la Juventus avrebbe già provato ad offrire agli Spurs Ramsey per arrivare al centrocampista francese. Leggi anche: Suarez Juventus, ecco quanto guadagnerà in bianconero: sprint di Paratici Secco no da parte del Tottenham: operazione complicata, ma la Juventus osserva attentamente. Non è ... Leggi su juvedipendenza

