"Juve, Higuain conteso da Dc United e Inter Miami" (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA - Sembrano essere gli Stati Uniti la prossima meta di Gonzalo Higuain . L'attaccante della Juve , scaricato dal tecnico bianconero Pirlo, è corteggiato dall' Inter Miami di Beckham che ha già ... Leggi su corrieredellosport

ZZiliani : Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca b… - GoalItalia : Nicolas Higuain conferma l'addio del Pipita alla Juve: futuro negli USA? ???????? - forumJuventus : ?? #Calciomercato - Higuain ha trovato l’accordo con l’Inter Miami, resta da definire la sua uscita dalla Juve (via @TyCSports) - giornali_it : Dagli Usa: 'Juve, Higuain verso la Mls: conteso da Dc United e Inter Miami' #3settembre #QuotidianiSportivi… - tackleduro : RT @ZZiliani: Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca buonuscita… -