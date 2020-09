Joseph Ratzinger è il papa più anziano della storia dell’umanità (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri papa Ratzinger ha raggiunto il record di papa più longevo della storia. Con i suoi 34.109 giorni ha superato Leone XIII°. papa Benedetto XVI°, il papa emerito, ieri ha infranto un record che fino ad oggi sembrava difficilmente avvicinabile. Joseph Ratzinger è infatti il più anziano pontefice della storia. Ha superato di fatto Leone … L'articolo Joseph Ratzinger è il papa più anziano della storia dell’umanità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ieri papa Ratzinger ha raggiunto il record di papa più longevo della storia. Con i suoi 34.109 giorni ha superato Leone XIII°. Papa Benedetto XVI°, il papa emerito, ieri ha infranto un record che fino ..."Quest'ultimo prende prende in contropiede l'azione del suo predecessore, e rafforza una traduzione che possiamo giustamente qualificare come errata, poiché non rispetta né il testo del messale, né il ...