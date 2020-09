Jetpack | allarme a Los Angeles | uomo vola accanto agli aerei | VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Spuntano le comunicazioni tra i piloti e la torre di controllo, su due voli è allarme per la presenza di un tizio in Jetpack, si indaga. Si sta dibattendo sulla veridicità delle immagini ed anche del contenuto delle conversazioni che sarebbero avvenute a Los Angeles tra i piloti di un aereo e la torre di … L'articolo Jetpack allarme a Los Angeles uomo vola accanto agli aerei VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Usa, l’incredibile allarme dal volo di linea: «C’è un uomo che vola su uno zaino a razzo» - tamistars : Dalla serie 'Ce n'è sempre una' ?????? L’incredibile allarme dall’aereo di linea negli Stati Uniti: «C’è un uomo su… - cinzia_pietro : RT @Corriere: Usa, l’incredibile allarme dal volo di linea: «Abbiamo superato un uomo che volava su uno zaino-jet» - Ste_Gualdoni : RT @Corriere: Usa, l’incredibile allarme dal volo di linea: «C’è un uomo che vola su uno zaino a razzo» - Katyperryspot : RT @Corriere: Usa, l’incredibile allarme dal volo di linea: «C’è un uomo che vola su uno zaino a razzo» -

Ultime Notizie dalla rete : Jetpack allarme

ViaggiNews.com

A Los Angeles non siamo al cinema: un ragazzo, in volo nei cieli con un jetpack, viene sfiorato da due aerei: lanciato subito l’allarme Non né fantascienza, né cinema, né teatro. Insomma: è la pure e ...Non convince gli esperti di aviazione americani l'avvistamento di un uomo volante ad alta quota munito di zaino-jet ('jet pack') fatto dai piloti di due aerei di linea domenica scorsa sui cieli di Los ...