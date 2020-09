Ithra Dubai raggiunge un'altra pietra miliare con il sollevamento del Link nella sua posizione finale, 100 metri sopra il livello del suolo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Link sarà in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori più esigenti in tutto il mondo Dubai, EAU, 3 settembre 2020 /PRNewswire/



In occasione di un evento molto atteso, Ithra Dubai, società interamente di proprietà della Investment Corporation of Dubai, ha raggiunto una nuova pietra miliare con il sollevamento della prima sezione del Link, lunga 192 metri, che ora collega le due torri dell'iconico One Za'abeel a 100 metri sopra il livello del suolo. La società costruttrice ha realizzato in 12 giorni il sollevamento di circa 8.500 tonnellate, tra i più pesanti ... Leggi su liberoquotidiano

