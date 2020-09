Italia U21, Colpani e Melegoni superano la Slovenia: ora testa alla Svezia (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ tornata in campo l’Italia Under 21 di Nicolato che nell’amichevole contro la Slovenia in programma questo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro vince senza soffrire. Un match fondamentale per gli azzurrini in vista della gara contro la Svezia valida per la qualificazione degli Europei di categoria. Gli azzurrini passano in vantaggio al 34′ con Colpani che da calcio di punizione beffa l’estremo difensore sloveno. Il raddoppio arriva al 37 con Melegoni che sempre da punizione, aiutato da una deviazione non lascia scampo a Vekic. Nella ripresa gli sloveni accorciano le distanze, Matko è svelto a coprire sulla ribattuta bucando Del Favero. Foto: twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

