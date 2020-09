Italia, Mancini: “Il gruppo è formato e non cambierà. Nations League molto importante” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo un lungo stop torna anche la Nazionale. La squadra guidata da Roberto Mancini venerdì sera affronterà la Bosnia nel match valido per la Nations League. Il ct alla vigilia ha presentato il match confermando lo zoccolo duro del suo gruppo.PAROLA A Mancinicaption id="attachment 729335" align="alignnone" width="300" Mancini (getty images)/captionQueste le parole dell'ex allenatore dell'Inter: "Il gruppo è formato, non cambieremo molto in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui a seguirci. Finora la nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico, e ogni ... Leggi su itasportpress

