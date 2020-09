Italia-Bosnia, Mancini: “Vogliamo ripartire con i tre punti” (Di giovedì 3 settembre 2020) La conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Bosnia: “Troveremo delle difficoltà, molto dipenderà da noi”. FIRENZE – Vigilia di Italia-Bosnia per Roberto Mancini che in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida del Franchi: “La speranza è quella di ripartire con una vittoria – ha detto il c.t. azzurro riportato da tuttomercatoweb.com – finora la nostra Nazionale ha fatto bene. Abbiamo margini di miglioramento sotto ogni punto di vista e stiamo lavorando per crescere“. Una partita importante in chiave Nations League: “Teniamo molto alla competizione. Da quando abbiamo preso in mano questa squadra stiamo scalando il ranking. Vogliamo disputare la fase finale in ... Leggi su newsmondo

