Italia-Bosnia, Mancini: “Teniamo alla Nations League” (Di giovedì 3 settembre 2020) alla vigilia dell’esordio contro la Bosnia a Firenze, nel match valevole per la Nations League, il ct dell’ Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa: “La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui a seguirci. Finora la nostra Nazionale ha fatto molto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punti di vista, tattico e tecnico, e oggi lavoriamo per crescere”. È una competizione cui teniamo molto – ha proseguito Mancini – Da quando abbiamo preso la squadra abbiamo recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare tra le prime dieci evitando rischi nella compilazione dei gironi per il Mondiale. Ma la Nations League è importante anche perché le fasi ... Leggi su sport.periodicodaily

