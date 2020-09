Italia-Bosnia in tv, Nations League 2020/2021: orario e come vederla in diretta (Di giovedì 3 settembre 2020) Il programma di Italia-Bosnia, gara valevole per la prima giornata del gruppo 1 (Lega A) di Nations League 2020/2021. Torna finalmente in campo la nostra Nazionale, assente ormai dal lontano 18 novembre, quando sconfisse 9-1 l’Armenia all’interno delle qualificazione ai Campionati Europei. All’Artemio Franchi la banda di Mancini affronterà la Bosnia, vincitrice l’anno scorso delle proprio gruppo nella Lega B e già sconfitta due volte nel 2019 dagli azzurri. In seguito a quest’impegno ce ne sarà uno ancora più arduo per i nostri beniamini, ossia quello del 7 settembre contro l’Olanda. L’incontro, in programma alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre, sarà trasmesso in chiaro su Rai ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NationsLeague Italia-Bosnia in tv: orario d'inizio, quando e dove vederla in diretta streaming - Domenic20508867 : RT @EGardini: ?? L’Italia! Trasformata dalla sinistra in un grande campo #profughi! Leggete questo reportage di @BiloFausto. Lo chiamano “Th… - Marco1999Busa : RT @riktroiani: #Migranti, la porta aperta della rotta balcanica: 'Vogliamo venire tutti in Italia'. Sono afghani, pachistani o del Banglad… - NotizieIN : DIRETTA TV Oggi Germania-Spagna Streaming Ucraina-Svizzera Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Italia-Bosnia - TebaldoDiSaba : RT @EGardini: ?? L’Italia! Trasformata dalla sinistra in un grande campo #profughi! Leggete questo reportage di @BiloFausto. Lo chiamano “Th… -