Isola deserta al mare, 30 giorni senza internet né luce: in palio 40mila dollari (Di giovedì 3 settembre 2020) Sareste disposti a vivere in un castello ubicato in una minuscola Isola (non questa che gira su stessa…) per 30 giorni ricevendo in cambio 40 mila dollari? È la provocazione lanciata su Twitter dall’attore americano Trevor Donovan su Twitter. La star di numerose serie tv statunitensi ha pubblicato un post che ha destato la curiosità di molti utenti, richiamati dall’opportunità di una guadagno facile. La sfida? Trascorrere un mese Isolati in mezzo al mare, vivendo senza luce né connessione a internet per portare a casa un ghiotto bottino: ben 40mila dollari. Gli unici oggetti consentiti, oltre a cibo e vestiti, sono penne ... Leggi su howtodofor

Se sognate di vivere in un’isola da sogno, lontano dal caos e in assoluta tranquillità, l’offerta di lavoro messa a punto dalle autorità ambientali australiane potrebbe fare al caso vostro. Bisogna pe ...

Avventure sull’isola tra misteri e ricerca di se stessi

Dall’Odissea di Omero a Peter Pan, le isole sono mondi a parte, ambientazione ideale per romanzi d’avventura, lenti d’ingrandimento sulle dinamiche sociali. È un circolo chiuso la comunità de «L’isola ...

